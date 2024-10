Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Enna indicano un Sabato caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 100% per l’intera giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra un minimo di 12,5°C e un massimo di 18,6°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 15 km/h, provenienti principalmente da Est e Sud Est. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo punte del 91% nelle prime ore del mattino.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione fino a 12,5°C verso la fine della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà costante, senza possibilità di precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con intensità che varierà tra 2,3 km/h e 3,4 km/h.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 18,6°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 47%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da Est e Sud Est.

Il pomeriggio presenterà temperature leggermente in calo, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa continuerà a dominare il cielo, senza segni di schiarite. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con velocità che si aggireranno intorno ai 11 km/h.

Nella sera, le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi sui 12,5°C. La situazione meteorologica non subirà variazioni significative, mantenendo il cielo coperto e l’umidità attorno all’84%. Anche in questo frangente, le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna indicano un Sabato caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significative variazioni nel contesto meteorologico generale. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione
2 cielo coperto +13.9° perc. +13.7° Assenti 2.3 ESE max 2.8 Scirocco 90 % 1023 hPa
5 cielo coperto +13.3° perc. +13° Assenti 2.5 ESE max 3.1 Scirocco 91 % 1023 hPa
8 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° Assenti 6 ESE max 8.6 Scirocco 74 % 1024 hPa
11 cielo coperto +18.3° perc. +17.4° Assenti 9.6 SE max 11.1 Scirocco 49 % 1023 hPa
14 cielo coperto +18.2° perc. +17.4° Assenti 11.2 ESE max 12.6 Scirocco 48 % 1022 hPa
17 cielo coperto +15° perc. +14.3° Assenti 6.4 ESE max 11.6 Scirocco 70 % 1022 hPa
20 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° Assenti 5.5 E max 9.9 Levante 77 % 1023 hPa
23 cielo coperto +12.5° perc. +12° Assenti 5.4 ENE max 6.9 Grecale 84 % 1023 hPa
Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:08

