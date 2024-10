Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

StrettoWeb

Mercoledì 30 Ottobre a Enna si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +13,7°C e +22,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,7 km/h. L’umidità si attesterà su valori compresi tra il 31% e il 97%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1022 hPa.

Durante la notte, Enna presenterà un cielo inizialmente con nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai +13,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 39% e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di 4,8 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 69%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a +21,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e il vento continuerà a soffiare da Nord a una velocità di circa 4,6 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 32%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà a 51%. Le temperature raggiungeranno il picco di +22,2°C. Il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche che toccheranno i 10,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 31%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che arriverà a 97%. Le temperature scenderanno a +13,9°C e l’umidità aumenterà fino a 71%. Il vento si attenuerà, mantenendosi intorno ai 2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre con condizioni climatiche favorevoli, soprattutto nelle ore diurne. Tuttavia, si prevede un cambiamento significativo nel corso della sera, con un aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature. Nei giorni successivi, si potrebbe assistere a un ulteriore deterioramento delle condizioni meteo, con possibilità di piogge e temperature più fresche. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.7° perc. +12.9° Assenti 4.8 NNE max 5 Grecale 69 % 1023 hPa 3 cielo sereno +13° perc. +12.1° Assenti 3.9 NO max 4 Maestrale 66 % 1023 hPa 6 cielo sereno +13.1° perc. +12° Assenti 5.1 N max 5.2 Tramontana 59 % 1023 hPa 9 cielo sereno +19.2° perc. +18.2° Assenti 2.1 O max 3.3 Ponente 38 % 1023 hPa 12 poche nuvole +21.9° perc. +20.9° Assenti 5.1 ONO max 9.4 Maestrale 31 % 1021 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +20.4° Assenti 5.4 N max 10.4 Tramontana 37 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +14.8° Assenti 4.2 NE max 4.9 Grecale 60 % 1022 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +13.5° Assenti 4.4 ENE max 4.4 Grecale 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:03

