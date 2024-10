Previsioni Meteo Catanzaro: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

StrettoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Catanzaro si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno nel corso della giornata, con valori massimi che si attesteranno intorno ai 25,6°C e minimi che scenderanno fino a 18°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% durante le ore centrali della giornata. Anche la velocità del vento si manterrà su valori contenuti, oscillando tra i 0,3 km/h e i 10,5 km/h, prevalentemente da direzione sud-est.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, attorno al 67%, e non si registreranno precipitazioni. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 25,6°C entro le ore centrali. L’umidità si manterrà attorno al 47-56%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 9,9 km/h. Non si prevedono piogge, e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 25,1°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà fino a toccare il 82% nel tardo pomeriggio. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,7°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 80%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Catanzaro indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono significative variazioni, e le condizioni di umidità elevata potrebbero persistere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe faticare a farsi vedere nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 3.2 N max 4.5 Tramontana 67 % 1020 hPa 5 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 3.5 N max 4.7 Tramontana 68 % 1020 hPa 8 cielo coperto +23.1° perc. +22.8° Assenti 5.5 SE max 4.9 Scirocco 52 % 1021 hPa 11 cielo coperto +25.6° perc. +25.5° Assenti 9.9 SSE max 8.1 Scirocco 47 % 1020 hPa 14 cielo coperto +24.4° perc. +24.3° Assenti 9.4 SSE max 7.7 Scirocco 55 % 1019 hPa 17 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° Assenti 0.7 ESE max 5.7 Scirocco 82 % 1020 hPa 20 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 1.8 NNO max 4.7 Maestrale 78 % 1021 hPa 23 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° Assenti 1.3 NNO max 4.1 Maestrale 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:09

