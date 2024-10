Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Giovedì 24 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,2°C e i 23,4°C. La presenza di nuvole sarà significativa, soprattutto nel pomeriggio e in serata, con una copertura che raggiungerà il 99%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 2,4 km/h e i 10,6 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Nella notte, Catania si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 9%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’81%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 2,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi progressivamente, passando a nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 23°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’82%, mentre l’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 65%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà drasticamente. Il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99%. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a un massimo di 22,1°C alle 15:00. Anche la probabilità di precipitazioni aumenterà, sebbene non si prevedano piogge significative. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%.

La sera porterà con sé un cielo ancora più coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 94%, e i venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra i 3,2 km/h e i 4,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Catania indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì si prevede un parziale ritorno al sereno, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi. Tuttavia, nel fine settimana, ci sarà un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno approfittare della giornata di Giovedì, prima che il cielo si copra e le temperature inizino a calare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.9° perc. +20.1° Assenti 3.2 OSO max 3.5 Libeccio 82 % 1026 hPa 5 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° Assenti 3.3 O max 3.5 Ponente 81 % 1027 hPa 8 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° Assenti 2.8 SSO max 2.3 Libeccio 72 % 1027 hPa 11 nubi sparse +23.4° perc. +23.4° Assenti 6.3 SE max 5.3 Scirocco 64 % 1027 hPa 14 cielo coperto +22.7° perc. +22.9° prob. 4 % 10.6 SE max 8.2 Scirocco 72 % 1026 hPa 17 cielo coperto +21.2° perc. +21.5° prob. 12 % 7.4 SE max 10 Scirocco 80 % 1026 hPa 20 cielo coperto +20.9° perc. +21.1° Assenti 4.1 SSE max 4.4 Scirocco 80 % 1026 hPa 23 nubi sparse +20.2° perc. +20.5° Assenti 3.1 SO max 3.8 Libeccio 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 17:07

