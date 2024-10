Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Agrigento per Domenica 27 Ottobre si presenteranno con una transizione interessante nel corso della giornata. La notte inizierà con un cielo prevalentemente coperto, mentre la mattina porterà un miglioramento, con ampie schiarite e temperature in aumento. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Infine, la sera si chiuderà con un ritorno a condizioni di cielo coperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C, con una leggera diminuzione fino a 16,9°C verso le ore 23:00. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98% all’inizio della notte. I venti, provenienti principalmente da Est, si presenteranno con una velocità di circa 15 km/h, creando una leggera brezza vivace. L’umidità si manterrà attorno al 77%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 9%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19,3°C alle ore 08:00 e i 21,2°C entro le ore 11:00. I venti continueranno a soffiare da Est, mantenendo una velocità di circa 20 km/h, e l’umidità scenderà al 63%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 61%. I venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 17 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà costante attorno al 61%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e i venti si faranno più leggeri, con velocità intorno ai 12 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno al 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 14 ENE max 21.3 Grecale 79 % 1021 hPa 5 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° Assenti 14.5 ENE max 21.7 Grecale 80 % 1022 hPa 8 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 17 E max 25.3 Levante 67 % 1023 hPa 11 poche nuvole +21.2° perc. +21.1° Assenti 23.5 SE max 24.6 Scirocco 63 % 1022 hPa 14 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° Assenti 18.9 SE max 20.8 Scirocco 61 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 14.2 SE max 20.8 Scirocco 73 % 1023 hPa 20 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 13 ESE max 17.6 Scirocco 78 % 1024 hPa 23 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° Assenti 9.4 ENE max 11.7 Grecale 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:10

