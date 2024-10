Presidenziali Usa: Trump chiude a un secondo dibattito con Harris

StrettoWeb

“Ho già vinto il primo dibattito con Kamala la bugiarda. Siamo molto avanti nel processo elettorale, il voto è già iniziato: non ci sarà nessuna rivincita! Inoltre, Kamala ha dichiarato chiaramente ieri che non farebbe nulla di diverso da Joe Biden, quindi non c’è nulla da dibattere”, con un post su Truth, Donald Trump chiude la porta definitivamente a un secondo dibattito con la Harris in vista delle elezioni Usa.

“Ho accettato l’invito di Fox News a dibattere con Kamala il 4 settembre – continua il tycoon – ma lei ha rifiutato. JD Vance ha vinto facilmente il suo dibattito con tampon Tim Walz. Sono anche in testa nei sondaggi e in tutti gli stati in bilico. La prima cosa che fa un pugile quando perde un incontro è dire che ‘chiede una rivincita'”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.