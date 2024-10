StrettoWeb

Nel dibattito tv dei candidati vicepresidenti a New York sulla Cbs, Tim Walz e JD Vance hanno duellato su tutto ma si sono affrontati in modo civile ed educato. Per entrambi è stata un’occasione per presentarsi al grande pubblico, nonchè per attaccare l’eredità di Trump e dell’attuale amministrazione Biden-Harris.

Momento di unità quando il governatore del Minnesota ha raccontato che suo figlio a 17 anni ha assistito ad una sparatoria e il vice del tycoon ha espresso tutta la sua solidarietà.

