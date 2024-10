Ponte sullo Stretto, il sindaco di Palmi: “sono per quelle opere che comportano lo sviluppo”

StrettoWeb

Il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio nonché delegato al bilancio e turismo della città metropolitana, ospite a Radio Gamma durante il suo intervento ai microfoni di Gianni Agostino nel programma Diretta Studio, ha parlato anche di Ponte sullo Stretto.

Il sindaco ha affermato: “sul Ponte potrei anche dire di essere a favore perchè in linea teorica non ho visto il progetto, non ho fatto una relazione tra rapporto costi e benefici ma sono per il progresso, sono per quelle opere che comportano lo sviluppo. Certo se ciò dovesse rivelarsi solo uno spreco infinito di consulenze o altro perchè da decenni sentiamo parlare, allora…”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.