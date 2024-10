Ponte sullo Stretto, Matilde Siracusano: “sono fiduciosa, auspico che i lavori partano entro fine gennaio”

StrettoWeb

Gli emendamenti alla manovra? “Non credo saranno molti, sono sicura che verrà approvata prima di Natale”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario ai Rapporti col Parlamento e deputato di Forza Italia Matilde Siracusano, il volto migliore della politica messinese per competenze e serietà. Quando cominceranno i lavori per il ponte sullo Stretto? “Sono fiduciosa: il mio auspicio è che partano per la fine di gennaio”.

