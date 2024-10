Il Ponte sullo Stretto non riduce l’inquinamento? La testimonianza: “nave ferma e motori accesi da 10 minuti”

StrettoWeb

“Quelli che… ’20 minuti per passare lo stretto e il ponte non ridurrebbe inquinamento’. La nave è attraccata 10 minuti fa. Siamo nel ponte chiuso. I motori sono accesi. Ponte e libertà!”. Queste parole sono del Senatore siciliano Nino Germanà, forte sostenitore del Ponte sullo Stretto.

Germanà ha postato delle foto, sui propri profili social, che immortalano auto ferme all’interno della nave, ferma, con il Ponte chiuso e i motori accesi. Tradotto: inquinamento. Una risposta a chi dice che la grande opera non ridurrebbe gli impatti dell’inquinamento. Eccome se li riduce, invece! E non solo attraverso questa dimostrazione, ma anche in relazione al continuo transito di navi sullo Stretto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.