Ponte sullo Stretto, accordo con l’Ue per i finanziamenti. La soddisfazione di Germanà: “buona notizia per tutta l’Italia”

“Bene l’accordo tra la società Stretto di Messina e la commissione Ue per il cofinanziamento del Ponte sullo Stretto. Una buona notizia per la Sicilia, la Calabria e per tutta l’Italia, che conferma la bontà dell’opera come sempre sostenuto dalla Lega“. Così in una nota il senatore siciliano e commissario regionale della Lega Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama. “La Commissione, che ha evidenziato come l’infrastruttura sia di ‘interesse collettivo’ e ha valutato l’iter progettuale ‘in stato molto avanzato ed elevata la qualità del progetto attuale’, stanzierà 25 milioni di euro. Prossimo passo, approvazione del progetto definitivo al Cipess entro dicembre per l’avvio del cantiere”, rimarca Germanà.

“Avanti tutta per la realizzazione della struttura che si sta concretizzando grazie alla determinazione e all’impegno del ministro Matteo Salvini alla guida del Mit, e che rilancerà la crescita e lo sviluppo del Sud e dell’intero Paese”, conclude Germanà.

