A Polistena la consegna delle borse di studio “Girolamo Tripodi”

In occasione della ricorrenza del 97° anniversario della nascita del sen. Girolamo Tripodi, la Fondazione a lui intitolata organizza per il prossimo 19 ottobre la cerimonia di premiazione della V edizione delle Borse di Studio “Girolamo Tripodi”. Dopo la consegna dei premi avvenuta nei giorni scorsi nelle scuole della città di Reggio Calabria, il momento conclusivo della V edizione delle Borse di Studio “Girolamo Tripodi” interesserà le scuole della città di Polistena.

La manifestazione di premiazione dei vincitori delle Borse di Studio “Girolamo Tripodi” interesserà l’Istituto Comprensivo “Francesco Jerace – Capoluogo Brogna”, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe Renda” e il Liceo statale “Giuseppe Rechichi” che hanno partecipato all’iniziativa. In coerenza ed attuazione dell’art. 34 della Costituzione Italiana, prosegue, quindi, l’impegno della Fondazione a favore degli studenti calabresi, e segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi

I premi sono indirizzati ad incoraggiare l’impegno dei giovani destinati a divenire la classe dirigente di un territorio che il Senatore Girolamo “Mommo” Tripodi ha profondamente amato ed al quale ha dedicato l’intera sua esistenza.

La Fondazione ritiene strategico l’investimento sui giovani, sui nostri ragazzi, su questa risorsa straordinaria della nostra terra che molto spesso non è affatto considerata per il valore che rappresenta. Il nostro obiettivo è lavorare contro la desertificazione del territorio, tentando di dare un contributo per rovesciare questa tendenza infausta.

In tal senso, lanciamo una forte sollecitazione agli enti locali e alla Regione Calabria affinché mettano i giovani al centro delle politiche di governo e dell’attività amministrativa anche perché solo così si potrà pensare di dare un futuro migliore, prospero e sostenibile alla nostra terra.

Attraverso la figura simbolica di Girolamo Tripodi, la Fondazione ritiene necessario promuovere e far conoscere la storia collettiva della nostra comunità che ha fatto passi da gigante per riscattarsi dalla subalternità, dall’oppressione e dallo sfruttamento.

D’altronde, nel corso del suo lungo impegno sindacale, politico, amministrativo e parlamentare Girolamo Tripodi ha sempre continuato nelle battaglie per il riscatto e ha dato prova di grande capacità, trasformando la città di Polistena da paese rurale a città moderna e progredita, realizzando a Polistena un modello di buongoverno ammirato ed invidiato in Calabria e fuori dalla Calabria. Non va dimenticato che in quegli anni Polistena è stata all’avanguardia in tutti i campi, diventando punto di riferimento ed esempio da seguire a cui guardavano i cittadini e gli amministratori dei comuni della Piana, della Calabria ed anche oltre.

La premiazione degli studenti, concordata i Dirigenti Scolastici, a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento, si svolgerà sabato 19 ottobre2024 ore 10 presso il cinema Garibaldi di Polistena.

Modera i lavori Rocco Romeo (Giornalista e scrittore), intervengono: Antonio D’Alterio (Dirigente Scolastico IIS “Giuseppe Renda”), Maria Tigani (Dirigente Scolastica IC “Francesco Jerace – Capoluogo Brogna”), Francesca Morabito (Dirigente Scolastica del Liceo Statale “Giuseppe Rechichi”), Francesco Nasso (Presidente Commissione Valutazione – già Dirigente Scolastico) e Michelangelo Tripodi (Presidente Fondazione Girolamo Tripodi).

Saranno presenti i componenti della Commissione di valutazione, i docenti, gli studenti e le famiglie delle scuole partecipanti. La manifestazione sarà allietata da intermezzi musicali a cura dell’Orchestra della Scuola secondaria di I Grado “Francesco Jerace”.

