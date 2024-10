StrettoWeb

“Una squadra della Sorical sta intervenendo al fine di riparare un’importante perdita in Via Nazionale Catona, pertanto si potrebbero riscontrare dei disservizi nella zona indicata fino alla conclusione dei lavori”. Così Sorical in una nota informa del disservizio nel quartiere a nord di Reggio Calabria.

Continua la situazione critica, sul fronte emergenza idrica, tra guasti, perdite e problemi di varia natura. Nella zona sud sono in corso le rotazioni per garantire acqua a tutti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.