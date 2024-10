Serie C, Peppino Cocuzza / Basket Milazzo batte Academy Svincolati

StrettoWeb

Inizio coi fiocchi per la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo, che dopo l’esordio vincente contro Caltanissetta si aggiudica anche il derby contro l’Academy Svincolati. La gara, come da pronostico, è stata bellissima, combattuta fino all’ultimo e ricca di cambi al comando.

Pronti-via sono i padroni di casa a mettere i primi punti a referto ma gli ospiti danno subito un’ importante scossa e realizzano il parziale del +5. Al rientro dal timeout l’Academy, guidata da Maiorana (28 punti) riesce a ricucire il gap ma l’equilibrio persiste fino alla prima sirena, dove il punteggio recita 23-25.

Nel secondo periodo i padroni di casa prendono in mano le redini del gioco e trovano superiorità nel pitturato, dove La Bua, 22 per lui, trasforma in punti tutto ciò che gli passa tra le mani e l’Academy tocca anche il +11. I ragazzi di coach Romeo, però, non ci stanno e sul finire del quarto riescono a dimezzare il vantaggio fino al -6.

Al rientro dal riposo lungo ancora la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo con Vinicius Ruiz che domina il pitturato agguanta la parità sul 60-60; Maiorana e Letizia non ci stanno e colpiscono dall’arco ma il duo Scimone ed Incremona rispondono puntualmente colpo su colpo.

A fine terzo quarto il punteggio è di 69-68. L’ultimo periodo è tutto degli ospiti che realizzano nei primissimi minuti il parziale del +8 grazie a Scimone (20 punti) ed Incremona (23 per lui) che puniscono gli avversari da oltre l’arco. Clement e Jasarevic per l’Academy provano ad accorciare ma la bomba di Sorbara dall’angolo ad 1 minuto e 30 dalla fine fa toccare il +9 per la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo. Inutile la tripla del -6 di Ocenas sul finale.

La Peppino Cocuzza / Basket Milazzo soffre e poi colpisce al momento giusto grazie ad una prova corale, portando a casa una vittoria importantissima contro un grande avversario. Adesso per coach Romeo ed i suoi ragazzi è tempo di preparare la partita di sabato 19 ottobre, quando al PalaCocuzza farà visita la forte Comiso.

Academy Svincolati – Peppino Cocuzza / Basket Milazzo: 83-89

Parziali: 23 – 25; 27 – 19; 19 – 24; 14 – 21.

Academy Svincolati: Maiorana 28, Giunta, Ocenas A. ne, Sindoni, Ocenas M. 5, Letizia 2, Aliprandi ne, Clement 13, Jasarevic 9, Comin 2, La Bua 22, Spada 2.

All. Marisi.

Peppino Cocuzza / Basket Milazzo: Sorbara 18, Incremona 23, Scimone 20, De Gaetano, Lebediev 1, Cianciafara ne, Scozzaro 8, Orlando ne, Ficarra ne, Corso ne, Lipari ne, De Siqueira 19.

All. Romeo.

