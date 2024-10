Palmi, incendio in un appartamento interessato da lavori in pieno centro | LIVE

StrettoWeb

Un incendio è divampato pochissimi minuti fa all’interno di un’abitazione nel centro di Palmi e precisamente in via Pugliese. L’incendio, come si evince nelle immagini a corredo dell’articolo girate da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha interessato una casa al cui interno si stavano effettuando lavori e non si capiscono i motivi per cui è partito il rogo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. L’abitazione era abitata ma per fortuna non ci sono feriti.

