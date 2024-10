Pallanuoto, Smile Cosenza perde contro Sis Roma. Mercoledì di nuovo in vasca

StrettoWeb

Perde la prima partita, in casa, la Smile Cosenza Pallanuoto contro la Sis Roma nel campionato di Serie A. 8-14 il risultato finale con parziali 1-2, 2-4, 3-6, 2-3. Non sfigura affatto la squadra calabrese con la piscina di Cosenza strapiena e con grande entusiasmo da parte dei tifosi, delle famiglie e dei tanti appassionati di uno sport che regala sempre emozioni.

“Nonostante la sconfitta mi reputo soddisfatto della prestazione delle ragazze e dell’atteggiamento di tutta quanta la squadra. Abbiamo molti margini di miglioramento, per questo sono fiducioso e abbiamo comunque effettuato una buona partita contro una pretendente al titolo”, il pensiero di mister Francesco Fasanella al termine della partita.

Mercoledì 23 di nuovo in acqua per l’anticipo della seconda giornata di campionato pallanuoto femminile Serie A1. Smile affronta, a Catania, l’Ekipe Orizzonte, anch’essa squadra pretendente al titolo, in una piscina molto difficile,quella di Nesima. “Abbiamo già affrontato il nostro avversario in Coppa Italia, e abbiamo avuto modo di confrontarci, dopo averlo fatto già lo scorso anno. Anche loro, quest’anno, con nuovi innesti e atlete di spessore passate a compagini europee. Come al solito daremo il massimo e cercheremo di prendere le contromisure necessarie per mettere in difficoltà le nostre avversarie”, l’intervento di Miriam Ciudad Herrera.

