Pallanuoto, Serie A1: il Catania debutta in casa contro Posillipo

Dopo il tonfo a Trieste nella prima giornata del massimo campionato di pallanuoto, la Nuoto Catania debutta nella piscina Scuderi, davanti al pubblico amico, per cercare i primi punti stagionali. Sabato pomeriggio la formazione ospiterà il Posillipo per un derby del vulcano storicamente molto ostico: è vero che nell’ultima sfida dello scorso aprile sono stati i siciliani ad avere la meglio, in casa nei campani, ma lo “score” degli ultimi quindici anni è piuttosto negativo per i rossazzurri, con 8 sconfitte, un pareggio e tre successi per i rossazzurri.

I rivali sono forti, ma hanno alcuni giocatori importanti indisponibili e sono reduci dal non scintillante pareggio contro la neopromossa Florentia. Il coach Peppe Dato e il suo staff si aspettano progressi da una squadra con tanti giovani e alcuni volti nuovi. Il talento tarantino Luca Orlando, che è proprio uno degli ultimi arrivati, suona la carica: “Abbiamo tanto entusiasmo e vogliamo raggiungere la salvezza ad ogni costo. Contro il Posillipo mi aspetto una partita dinamica e veloce dove la forma fisica avrà un grande ruolo da protagonista. Noi vogliamo scendere in vasca con grande concentrazione e la giusta aggressività agonistica. A Trieste ci siamo sciolti. Abbiamo capito gli errori e non vogliamo ripeterli”.

