Palermo: sedia a rotelle finisce in una buca e la disabile cade e si spacca il viso

La ruota della sedia a rotelle finisce in una buca e una disabile di 65 anni è stata sbalzata per terra: ha il volto spaccato e un trauma facciale. L’incidente è accaduto questa mattina in largo Trinacria a Palermo, poiché l’accompagnatrice che spingeva la donna sulla carrozzina non ha visto la buca profonda.

Sono scattati i soccorsi dei passanti che hanno chiamato il 118. E’ arrivata l’ambulanza e ha trasportato la ferita al pronto soccorso di Villa Sofia col codice giallo. I medici la terranno in osservazione per stabilire se il trauma ha provocato anche danni cerebrali o solo lesioni al volto e alla testa. Gli agenti della polizia municipale dovranno presentare una relazione su quanto successo per iniziare la pratica di risarcimento danno, l’ennesima per le tante buche presenti sui marciapiedi e strade in città.

