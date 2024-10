StrettoWeb

Un 14enne è stato arrestato dalla Polizia a Palermo per tentata rapina aggravata. Gli agenti sono interventi nei pressi di un istituto scolastico del quartiere San Lorenzo, dove era stata segnalata una tentata rapina a opera di un minorenne armato di un coltello.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima, un giovane studente, mentre si trovava in sella alla sua bici, prima dell’ingresso nell’istituto scolastico, sarebbe stato minacciato da un coetaneo armato di coltello e invitato a scendere dal mezzo. Solo grazie all’intervento di altri studenti il 14enne avrebbe desistito, allontanandosi ma minacciando la sua vittima di tornare a lezioni concluse per “completare l’opera“.

L’aggressore è stato individuato da alcune foto di TikTok in cui mostrava il suddetto coltello. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per episodi di violenza, è stato identificato, riconosciuto dalla vittima e fermato in un istituto scolastico non lontano dal luogo dell’aggressione.

Il 14enne ha ammesso le proprie responsabilità e consegnato il coltello nascosto nella cinta dei pantaloni. Per lui è scattato l’arresto per tentata rapina aggravata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.