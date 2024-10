Palermo, gettano batterie al litio nei cassonetti: esplodono durante la raccolta rifiuti

StrettoWeb

Venti batterie al litio, gettate nel normale cassonetto della spazzatura, sono esplose nella mattina odierna a Palermo mettendo a rischio l’incolumità fisica di una squadra della Rap che svolgeva il servizio di raccolta in via Sperone. Durante le attività di travaso dei rifiuti nel compattatore, alcune batterie sono scoppiate provocando un grosso boato.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Una squadra della Rap ha inertizzato le batterie che, attualmente, si trovano nel Centro comunale di raccolta Picciotti in attesa di ritiro da parte di una ditta preposta all’operazione. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per diverse ore.

“Bisogna utilizzare i cassonetti esclusivamente per i rifiuti solidi urbani – è l’appello del presidente della Rap Giuseppe Todaro – Spesso, invece, troviamo all’interno dei contenitori rifiuti anomali molto pesanti e pericolosi, come lavatrici, aspirapolvere, bulloni, batterie, pezzi di legno, chili di inerti che oltre ad essere pericolosi per l’incolumità dell’operaio, possono rompere gli ingranaggi del mezzo. La Rap ha messo a disposizione i Centri comunali di Raccolta per disfarsi dei rifiuti. Non è quindi accettabile questo tipo di comportamento illecito e illegale che mette a rischio tutti, dagli operai ai residenti, e distrugge i mezzi che sono stati comprati coi i soldi dei contribuenti“.

