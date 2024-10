Il Palermo vede i fantasmi dell’anno scorso: da 0-2 a 2-2, rimonta (e rimpianti) sotto la pioggia

StrettoWeb

I fantasmi dell’anno scorso. Da 0-2 a 2-2. Da una vittoria certa e al sicuro a una rimonta beffa piena di rimpianti. Sotto il diluvio, il Palermo si butta via e perde per strada due punti. Doppio vantaggio all’intervallo a Modena, pari finale. La partita, sarà anche per la pioggia, è spettacolare e ricca di occasioni, ma sono i rosanero a indirizzarla a loro favore, con un uno-due micidiale inframezzato anche da un rigore fallito.

Il vantaggio è di Verre, il raddoppio è di un super Insigne. Tra le due reti, il tiraccio di Henry dal dischetto, che si fa ipnotizzare il penalty. Poco male, è 0-2 a metà gara. Ma la ripresa si apre con il gol dell’1-2 di Gliozzi, che cambia l’inerzia della gara. Nei rosanero subentra la paura, nei canarini la fiducia. E, dopo tanta spinta, ecco il pari di Caldara in mischia per il 2-2 finale.

Risultati Serie B, 9ª giornata

Cittadella-Cosenza 0-0

Modena-Palermo 2-2

Salernitana-Spezia 0-2

Sudtirol-Pisa 1-2

Classifica Serie B

Pisa 22 Spezia 19 Sassuolo 15 Juve Stabia 14 Brescia 13 Sudtirol 12 Palermo 12 Bari 11 Cremonese 11 Cesena 11 Salernitana 11 Mantova 11 Modena 10 Catanzaro 9 Reggiana 9 Sampdoria 8 Cittadella 8 Carrarese 7 Frosinone 6 Cosenza 6

