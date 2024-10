Ottobre Rosa: a Messina diversi screening gratuiti

StrettoWeb

Anche quest’anno, per l’Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno, l’UOC Centro Gestionale Screening dell’ASP di Messina, in collaborazione con l’UOS Screening Mammografico, organizza diverse attività per promuovere la cultura della prevenzione, durante le quali verrà posta particolare attenzione agli screening oncologici gratuiti e la popolazione sarà invitata anche a sottoporsi a molte consulenze specialistiche gratuite a cura di Medici dell’ASP e medici volontari Lions. Lo scopo è di individuare i principali fattori di rischio per patologia ed invitare la popolazione ad acquisire adeguati stili di vita per garantire il diritto alla salute.

Le attività si svolgeranno con il seguente calendario: domenica 13 ottobre, per la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico, organizzata dall’Associazione “Per Te Donna” a piazza Cairoli, Messina, Infopoint sugli Screening Oncologici a cura dell’Asp di Messina e il Municipio di Messina si tinge di rosa per ricordare la lotta contro il tumore al seno e l’impegno per la prevenzione. Il 15 Ottobre Conferenza a S. Pier Niceto, presso l’Aula Consiliare del Comune, sulla Prevenzione del Tumore della Mammella.

Il 19 Ottobre Conferenza presso l’aula consiliare del Comune di Venetico sugli Screening Oncologici. Dal 25 al 27 Ottobre verrà allestito Il Villaggio della Salute a piazza Duomo, Messina, con Unità Mobile Mammografica e attività multidisciplinari a cura degli Specialisti dell’Asp e dei Medici Volontari Lions. Dal 28 al 29 Ottobre si terranno ‘Le Giornate della Prevenzione’ a piazza SS. Maria della Provvidenza, Montalbano Elicona, con Unità Mobile Mammografica, durante le quali sarà possibile effettuare lo screening mammografico e ginecologico con gli specialisti dell’Asp e sensibilizzare la popolazione ad aderire allo screening del colon retto, sempre attivo, presso le farmacie aderenti, come previsto dal protocollo d’intesa con Federfarma.

L’Asp di Messina promuove gli screening gratuiti e senza impegnativa per la prevenzione del tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon retto nell’arco di tutto l’anno, è sempre possibile accedere allo screening, anche senza aver ricevuto la lettera di invito, telefonando (0903652444-2453) o inviando una e-mail (cg.screening@asp.messina.it) al centro gestionale screening ed indicando il proprio numero di telefono per essere ricontattati. Inoltre, per garantire equità di accesso alla prevenzione e alle cure viene offerto lo screening “a Km 0”, grazie alle attività svolte con Unità Mobile Mammografica Itinerante dal dr. Antonio Farsaci Responsabile UOS Screening Mammografico, giungendo sino ai Comuni più disagiati della provincia per garantire il diritto alla salute a chi ha difficoltà logistiche, socio-economiche o disabilità, con il supporto e la collaborazione degli Assessorati alle politiche sociali e delle associazioni di volontariato.

Nel 2023 in Italia sono stati diagnosticati 55.900 nuovi carcinomi mammari, i tumori del seno restano al primo posto per incidenza e causa di morte per cancro nella popolazione femminile mondiale, 1 donna su 8 ha la possibilità di sviluppare il tumore al seno nell’arco della vita.

La sensibilizzazione della popolazione agli screening e l’adozione di corretti stili di vita riduce l’incidenza delle patologie tumorali e consente una diagnosi precoce, anche in assenza di sintomi, che abbatte drasticamente le complicanze ed aumenta la sopravvivenza con un 90% di casi di guarigione. L’UOC Centro Gestionale Screening dell’ASP di Messina coordina il lavoro delle tre Unità Semplici impegnate nei Programmi Organizzati di Screening per la Prevenzione dei Tumori femminili al seno ed al collo dell’utero e per la Prevenzione del tumore al colon retto di donne e uomini, secondo quanto stabilito dalle linee guida dell’Assessorato Regionale alla Salute e del Ministero della Salute, attualmente la popolazione target per lo Screening Mammografico quella dai 50 ai 69 anni, con esecuzione di mammografia bilaterale da ripetere ogni due anni. La stessa fascia d’età è indicata per lo Screening del Colon Retto con la stessa cadenza mediante la ricerca del sangue occulto nelle feci ritirando il kit presso le farmacie. Per lo Screening del Cervicocarcinoma, causato dall’infezione da papilloma virus, si effettua il PAP test alle donne dai 25 ai 29 anni ogni 3 anni e l’HPV-DNA test dai 30 ai 64 anni ogni 5 anni.

Importantissimo ricordare che la prevenzione del tumore del collo dell’utero prevede la vaccinazione contro HPV e lo screening per consentire una riduzione significativa dell’incidenza e della mortalità per questa tipologia tumorale. Con il programma di screening attuale tutte le donne che sono state vaccinate con due dosi contro il Papilloma Virus entro i 15 anni di età, eseguono lo screening a partire dai 30 anni, proprio grazie al valore protettivo della vaccinazione contro il Papilloma Virus.

Gli Screening sono offerti dall’Asp gratuitamente e senza impegnativa, prevedendo la presa in carico del paziente dall’esame di screening, all’approfondimento fino all’eventuale intervento chirurgico. Tutto ciò è garantito dalla presenza di personale altamente qualificato, con una casistica annuale documentata e, per lo screening mammografico, con la garanzia di esami refertati in doppio cieco da due specialisti e con la possibilità dell’intervento di un terzo parere specialistico dirimente nei casi dubbi.

Impegniamoci tutti e sempre più numerosi a sensibilizzare e fornire informazioni sull’importanza della cultura della prevenzione. Il cancro al seno è la prima causa di morte per tumore tra le donne, ma se diagnosticato precocemente ha alte possibilità di guarigione. Per questo è fondamentale fare prevenzione e non attendere che le lesioni raggiungano livelli di criticità e questi principi sono validi per tutti gli screening.

