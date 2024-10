Trentenne trovato riverso in strada con una profonda ferita al petto: muore in ospedale

StrettoWeb

Periferia milanese scossa dall’omicidio avvenuto a Rozzano nella notte di ieri. Un giovane di 30 anni è stato trovato a riverso a terra, in strada, intorno alle 03:00, dai carabinieri. Il 118, arrivato sul posto, in viale Romagna, lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) dove è morto poco dopo.

Il ragazzo presentava una profonda ferita al petto e aveva perso molto sangue. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Milano. La vittima è un 30enne incensurato, abitava poco distante dal luogo dell’omicidio avvenuto a Rozzano in viale Romagna. Viveva con la madre e il fratello, lavorava a Milano in una catena di negozi.

Cosa sia successo durante il rientro a casa, non è ancora chiaro. E’ stato soccorso vicino a una fermata dei mezzi pubblici e quindi al momento non si esclude nemmeno un’aggressione casuale.

