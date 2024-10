Nuoto, la calabrese Aqa Cosenza tra le migliori 5 nella classifica italiana delle gare in acque libere

StrettoWeb

“Una stagione da incorniciare. Ancora una volta grazie a tutti gli atleti, ai partecipanti, allo staff organizzativo ed a chi ha messo impegno e sacrifici. Siamo tra le cinque migliori società in Italia, nella classifica Fin dei circuiti italiani nuoto master in acque libere per punteggio e prestazioni”. Non nasconde la piena soddisfazione Francesco Manna di Aqa Cosenza. La società bruzia ha raggiunto quota 1.998, posizionandosi dietro altre grandi società sportive in Italia come Amatori Prato, Peppe Lamberti, Nuoto Grosseto e Nuotatori Genovesi.

“Un traguardo significativo, frutto di un impegno costante e di una dedizione straordinaria da parte degli atleti e dello staff tecnico”, spiega Manna. Per lui “un successo meritato ed un riconoscimento del duro lavoro e della passione che caratterizzano questa società. Gli atleti di Aqa hanno dimostrato eccellenza in diverse competizioni, affrontando con determinazione le sfide delle gare in acque libere. Questo sport richiede non solo abilità natatorie, ma anche resistenza fisica e mentale, elementi che gli atleti di Aqa hanno saputo padroneggiare con grande competenza”, assicura.

Durante la stagione, Aqa ha partecipato a numerose gare, ottenendo risultati di rilievo che hanno contribuito al loro posizionamento nella classifica nazionale. Le competizioni si sono svolte in alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia, offrendo agli atleti l’opportunità di nuotare in ambienti naturali mozzafiato e di confrontarsi con i migliori nuotatori del paese.

“Il successo di Aqa non è solo un motivo di orgoglio per la società stessa, ma anche per la comunità locale. Le gare in acque libere promosse da Aqa hanno attirato l’attenzione su questo sport, incoraggiando sempre più giovani a intraprendere la carriera natatoria. Inoltre, le iniziative di Aqa, come il progetto ‘Da Zero a 1400’, hanno contribuito a promuovere uno stile di vita sano e attivo, coinvolgendo centinaia di partecipanti in eventi sportivi sostenibili”, la nota ufficiale della società.

Con il recente successo, Aqa guarda al futuro con ottimismo e ambizione. La società è determinata a continuare a crescere e a migliorare, puntando a raggiungere nuovi traguardi nelle prossime stagioni. Gli atleti e lo staff tecnico sono già al lavoro per prepararsi alle prossime sfide, con l’obiettivo di mantenere e superare il livello di eccellenza raggiunto finora e “continuare a dare filo da torcere alle società classificate prima di noi”.

Il posizionamento di Aqa tra le top 5 nelle gare in acque libere è un risultato che celebra l’impegno, la passione e la dedizione di tutta la società. Un traguardo che rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un esempio di come lo sport possa unire e ispirare una comunità.

