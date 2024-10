‘Ndrangheta, Davi su Rai3: “se non fosse per Gratteri questa sera non sarei qui”

StrettoWeb

Klaus Davi, ieri ospite a “Lo stato delle cose” su Rai 3, interrogato da Massimo Giletti in merito all’attentato sventato nei suoi riguardi dall’ex procuratore di Catanzaro e attuale procuratore di Napoli Nicola Gratteri, ha raccontato l’episodio: “Confermo che se non fosse stato per Nicola Gratteri forse questa sera non sarei qui. È stato infatti lui a telefonarmi a inizio maggio 2022 e ad avvisarmi che se fossi andato a Limbadi sarei stato sequestrato e picchiato da un gruppo di criminali locali. Se non fosse stato per il procuratore e giudice Antimafia forse oggi non sarei stato presente a questa trasmissione perché in quei casolari del Vibonese si sa in che condizioni si entra ma non si sa mai come e se si esce”, ha concluso Davi.

