MoveMe, vicina la soglia dei 21mila abbonamenti. Campagna: “grande successo”

MoveMe si conferma una iniziativa di grande successo. L’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale al prezzo promozionale di 50 euro ha fatto registrare sin dai primi giorni numeri record e a distanza di un mese dall’ attivazione della seconda edizione della promozione, fortemente voluta dal Comune di Messina e da Atm Spa, gli abbonamenti sono già arrivati a quota 19mila. La soglia massima dei 21 mila è, dunque, ormai vicina ed il management aziendale ha deciso di fissare come termine ultimo per acquistare l’abbonamento MoveMe il prossimo 31 ottobre.

La soddisfazione di Campagna

“Anche in questa occasione- dichiara il presidente di Atm Spa, Giuseppe Campagna – i cittadini hanno dimostrato il loro gradimento nei confronti del servizio trasporto pubblico locale, aderendo in migliaia alla campagna abbonamenti promozionale avviata solo poche settimane fa. Il 24% degli abbonamenti è stato sottoscritto da nuovi utenti, mentre il restante 76% ha rinnovato la tessera in proprio possesso, confermando la fiducia nei confronti dell’azienda. Sono numeri importanti, che ci inorgogliscono e rappresentano un input per rendere ancora più efficiente il trasporto pubblico a Messina”.

“Come avevamo annunciato in occasione della presentazione della nuova edizione del MoveMe – prosegue il presidente dell’Azienda Trasporti di Messina – con i fondi stanziati dal Comune di Messina, che con azioni concrete ha dimostrato ancora una volta di voler investire nella mobilità sostenibile e incentivare l’uso dei mezzi pubblici – sarà possibile arrivare a un tetto massimo di 21mila abbonamenti. Pertanto, essendo già stati venduti be 19mila abbonamenti, la governance aziendale ha deciso di fissare la data di chiusura della promozione al 31 ottobre. Invitiamo, quindi, i cittadini che non hanno ancora avuto il tempo di procedere con l’acquisto di affrettarsi, per non perdere l’opportunità di viaggiare per un anno intero su bus e tram al costo di soli quattro euro al mese”.

“Al di là dei numeri complessivi degli abbonamenti venduti – continua Campagna – siamo particolarmente soddisfatti anche per gli ottimi risultati ottenuti dalla digitalizzazione delle procedure di acquisto, su cui l’Azienda ha puntato molto. Il 46% degli abbonamenti sono infatti stati acquistati tramite la piattaforma digitale di Atm Spa, il 24% degli utenti si è affidato alle emettitrici automatiche dislocate su tutto il territorio comunale, mentre il 30% si è rivolto al personale del Front Office dei box vendita di Atm Spa. E a proposito di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, il servizio di pagamento con carta di credito sta dando risultati incredibili: dal primo settembre del 2023 al primo settembre 2024 sono stati acquistati a bordo con carta contactless ben 56.625 biglietti.

Dati

“Un altro dato che voglio mettere in evidenza- aggiunge il presidente – riguarda gli incassi ottenuti dalla sosta all’interno delle Ztl tramite pagamento con “Atm MovUp e le altre app collegate: si è passati da 609.017,23 € del 2021 a 1.727.351,40 € del 2023. Nel 2024, ad anno non ancora concluso, abbiamo già raggiunto quota 1.755.108,97 €, con un una proiezione a fine anno di 2 milioni di euro. “Colgo l’occasione – conclude il presidente Campagna – per ringraziare tutto il personale di Atm impiegato nell’area commerciale, diventata un fiore all’occhiello di questa azienda”.

