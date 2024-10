Milazzo, parte il progetto “Operatore di quartiere”

StrettoWeb

Offrire un riferimento costante sul territorio in materia di raccolta rifiuti e decoro urbano per i cittadini: è questo l’obiettivo principale del progetto “Operatori di quartiere” che la giunta ha deciso di avviare formulando un atto di indirizzo agli uffici del settore Ambiente di palazzo dell’Aquila. In ogni quartiere cittadino e della periferia sarà presente uno specifico operatore che avrà il compito non solo di curare il decoro pubblico della zona, attraverso una costante attività di spazzamento, ma anche essere un vero punto di riferimento per i cittadini.

“I numeri della raccolta differenziata che è ormai vicina al 75 per cento sono già elevati e dunque da mantenere – ha detto il sindaco Pippo Midili che ha la delega all’Ambiente – ma il mantenimento deve essere fatto aumentando la qualità che riguarda la raccolta dei rifiuti ma anche lo spazzamento. Un servizio che attiviamo grazie ai risparmi sul costo della raccolta dei rifiuti che vengono reinvestiti sul territorio”.

