Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

Le condizioni meteo di Vibo Valentia per Sabato 19 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con temperature miti, che si abbasseranno progressivamente, accompagnate da un aumento dell’umidità e da venti moderati. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con attese di pioggia leggera al mattino e piogge più intense nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 77%. I venti soffieranno da est con velocità di circa 4 km/h, creando una leggera bava di vento.

Nella mattina, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21°C intorno alle 09:00. Tuttavia, il cielo continuerà a essere nuvoloso e si registreranno le prime piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 43%. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 63%, mentre i venti si faranno più sostenuti, con raffiche fino a 15 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo annunciano un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Si attenderanno piogge moderate e forti, con temperature che scenderanno fino a 16°C. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 4 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 93%, e i venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare a 25 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Le piogge continueranno a essere forti, con accumuli che potranno arrivare a 7 mm. L’umidità rimarrà alta e i venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una certa intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Domenica si attenderanno ancora piogge, ma con un’intensità minore, mentre lunedì e martedì potrebbero portare schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.2° perc. +17° prob. 34 % 3.6 ESE max 4.8 Scirocco 78 % 1014 hPa 5 cielo coperto +17° perc. +16.8° prob. 34 % 8.5 SE max 10.1 Scirocco 79 % 1013 hPa 8 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° prob. 31 % 7.9 SE max 15.9 Scirocco 67 % 1013 hPa 11 pioggia leggera +21° perc. +20.9° 0.4 mm 8.5 OSO max 15.2 Libeccio 65 % 1013 hPa 14 pioggia moderata +19.1° perc. +19° 1.76 mm 1.7 E max 16.3 Levante 76 % 1012 hPa 17 forte pioggia +16.2° perc. +16.4° 6.63 mm 11.9 ENE max 25.2 Grecale 93 % 1012 hPa 20 pioggia moderata +16.5° perc. +16.5° 2.17 mm 11 ENE max 17.6 Grecale 88 % 1014 hPa 23 pioggia moderata +16.5° perc. +16.6° 1.94 mm 17.9 E max 31.5 Levante 90 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:07

