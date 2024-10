Meteo Siracusa, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Siracusa per Mercoledì 23 Ottobre si presenteranno prevalentemente serene, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà significativamente le temperature. Durante la giornata, si registreranno valori di temperatura compresi tra 20,2°C e 22°C, con una percezione termica leggermente superiore. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da direzioni orientali, con velocità che varieranno tra 4,1 km/h e 10,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Nel corso della notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 41% e il 66%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e non si prevedono precipitazioni.

La mattina di Mercoledì si aprirà con poche nuvole e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 21,9°C entro le 10:00. I venti continueranno a soffiare leggeri, con una direzione prevalentemente orientale. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attestandosi attorno all’1-3%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 22°C. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 10,8 km/h. Anche in questa fascia oraria, la probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 15%.

La sera porterà con sé una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,3°C. Il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con poche nuvole sparse. I venti si manterranno leggeri, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siracusa nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le temperature continueranno a oscillare tra i 20°C e i 22°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate piacevoli, mentre le notti si presenteranno fresche ma senza eccessivi sbalzi termici.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +20.8° perc. +21° Assenti 3.4 SO max 5 Libeccio 78 % 1026 hPa 5 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° Assenti 5.1 NO max 4.1 Maestrale 80 % 1026 hPa 8 poche nuvole +21.2° perc. +21.4° Assenti 2.5 N max 2.3 Tramontana 76 % 1027 hPa 11 poche nuvole +21.9° perc. +22.1° prob. 1 % 7.8 ESE max 4.7 Scirocco 73 % 1027 hPa 14 cielo sereno +22° perc. +22.2° prob. 8 % 10.8 ESE max 9.9 Scirocco 74 % 1026 hPa 17 cielo sereno +21.6° perc. +21.9° prob. 26 % 7.8 ENE max 9.4 Grecale 76 % 1026 hPa 20 poche nuvole +21.3° perc. +21.5° prob. 3 % 4.1 NNE max 6.1 Grecale 80 % 1027 hPa 23 poche nuvole +20.8° perc. +21° Assenti 5.7 N max 7.5 Tramontana 82 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:08

