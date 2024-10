Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi mercoledì 9 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Reggio Calabria per Mercoledì 9 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che varieranno dal 28% al 98%, mentre le temperature percepite si attesteranno attorno ai 25°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 15,3 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 20,6°C e un’umidità che si manterrà alta, attorno all’88%. Le condizioni di vento saranno leggere, con direzione variabile, principalmente da Nord Est e Est – Sud Est.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 24,5°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 98% alle 07:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno intorno ai 5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno il picco di 25,3°C alle 13:00. L’umidità si manterrà attorno al 61% e il vento aumenterà leggermente in intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 15,3 km/h.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,5°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che le condizioni di umidità rimarranno elevate, mentre il vento continuerà a soffiare moderatamente. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno per un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo coperto +20.6° perc. +21° Assenti 2.6 ESE max 5.5 Scirocco 87 % 1014 hPa 7 cielo coperto +22.3° perc. +22.6° Assenti 3.4 SO max 5 Libeccio 76 % 1015 hPa 10 nubi sparse +24.8° perc. +25° Assenti 5.2 ONO max 10.2 Maestrale 64 % 1015 hPa 13 nubi sparse +25.3° perc. +25.5° Assenti 7.4 NNO max 12.1 Maestrale 61 % 1013 hPa 16 nubi sparse +23.1° perc. +23.3° Assenti 10.6 N max 14.9 Tramontana 70 % 1012 hPa 19 cielo coperto +21.5° perc. +21.7° Assenti 8.7 N max 11.1 Tramontana 76 % 1013 hPa 22 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° Assenti 6.9 NNE max 9.5 Grecale 69 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.