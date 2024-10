Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi martedì 1 ottobre

StrettoWeb

Martedì 1 Ottobre a Reggio Calabria si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Durante la giornata, si assisterà a un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le previsioni del tempo indicano una leggera brezza che accompagnerà il clima mite, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,9°C e 19,6°C, con un cielo completamente sereno e una copertura nuvolosa pari a 0%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 18,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, garantendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,4°C entro le 08:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 1%. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 7,4 km/h e i 9,2 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 53%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 24,2°C alle 13:00, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,7 km/h, con un’intensità che rimarrà moderata. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 50%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi attorno ai 20,2°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli si protrarranno fino a tarda notte. La brezza leggera accompagnerà la serata, con velocità del vento che varieranno tra i 6,5 km/h e i 9,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Domani e dopodomani si prevede un clima altrettanto favorevole, ideale per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni all’aperto. La stabilità atmosferica e l’assenza di precipitazioni suggeriscono un inizio di Ottobre all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 10.9 N max 16.2 Tramontana 70 % 1019 hPa 7 cielo sereno +20.9° perc. +20.7° Assenti 9.2 N max 12.2 Tramontana 63 % 1018 hPa 10 cielo sereno +23.7° perc. +23.4° Assenti 7.1 NO max 11.3 Maestrale 52 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.2° perc. +24° Assenti 9.5 NNO max 14.7 Maestrale 50 % 1016 hPa 16 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° Assenti 10.1 N max 13.4 Tramontana 57 % 1016 hPa 19 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 9.3 N max 12.7 Tramontana 62 % 1016 hPa 22 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 7.8 N max 10.3 Tramontana 61 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.