Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi lunedì 28 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,5°C. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1024 hPa. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h da Sud-Sud Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,3°C entro le ore 09:00. L’umidità scenderà progressivamente, mentre il vento si presenterà con una velocità di circa 9 km/h. A partire dalle 11:00, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 22°C, mantenendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno sui 21°C, con un calo previsto verso le ore 16:00, quando si registreranno 19,6°C. L’intensità del vento rimarrà leggera, con velocità che varieranno tra i 6,9 km/h e i 10,3 km/h.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18,4°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori stabili. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, rendendo la temperatura percepita molto confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che si schiarirà. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli prevalentemente sereni. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 6.8 SSE max 11.9 Scirocco 80 % 1024 hPa 8 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 8.4 S max 10 Ostro 71 % 1025 hPa 11 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 9 SSO max 9.6 Libeccio 65 % 1024 hPa 14 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° Assenti 9.4 S max 10.4 Ostro 68 % 1023 hPa 17 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° Assenti 6.9 S max 8.6 Ostro 77 % 1023 hPa 20 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 5 S max 6.9 Ostro 76 % 1024 hPa 23 cielo sereno +18.4° perc. +18.3° Assenti 4.2 S max 6.9 Ostro 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.