Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi giovedì 31 ottobre

Le condizioni meteo a Reggio Calabria per Giovedì 31 Ottobre si presenteranno generalmente favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si registreranno alcune variazioni, ma nel complesso le previsioni del tempo indicano un’ottima giornata per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con poche nuvole e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1023 hPa. Le condizioni di cielo sereno continueranno a caratterizzare le prime ore del giorno.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 21,7°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di nuvole che non supererà il 4%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 0,4 km/h e 5 km/h, mantenendo un clima piacevole e fresco. L’umidità si attesterà attorno al 68%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 19,4°C alle 17:00. Tuttavia, si registreranno anche piogge leggere, con accumuli di circa 0,16 mm. Nonostante ciò, la probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta, attorno al 20%.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni, con il cielo che tornerà sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole per una passeggiata o per trascorrere del tempo all’aperto. L’umidità si manterrà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano un Giovedì 31 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e qualche possibile pioggia leggera nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole +17.2° perc. +16.9° prob. 1 % 6.4 NNE max 8 Grecale 74 % 1023 hPa 8 poche nuvole +19.8° perc. +19.6° prob. 4 % 0.4 E max 3.6 Levante 70 % 1023 hPa 11 cielo sereno +21.7° perc. +21.7° prob. 1 % 5 S max 7.2 Ostro 68 % 1023 hPa 14 poche nuvole +21.2° perc. +21.2° prob. 20 % 4.4 SSE max 6.3 Scirocco 72 % 1022 hPa 17 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.16 mm 4.2 SSE max 5.9 Scirocco 80 % 1023 hPa 20 cielo sereno +18.8° perc. +18.8° prob. 6 % 5.9 SSE max 8.9 Scirocco 81 % 1024 hPa 23 cielo sereno +18.5° perc. +18.4° Assenti 3.3 SE max 6.2 Scirocco 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:55

