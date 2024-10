Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

StrettoWeb

Martedì 22 Ottobre, Reggio Calabria si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di pioggia leggera nelle ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 23°C durante il giorno, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’80%. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 100% al 65% nel corso della giornata.

Nella notte, il meteo presenterà pioggia leggera con una temperatura di circa 20,8°C e un’umidità che si aggirerà intorno all’86%. I venti soffieranno da Sud-Sud Est a una velocità di circa 14,6 km/h, creando una leggera brezza. La situazione non cambierà molto nelle prime ore del giorno, con la mattina che si aprirà con cielo coperto e temperature simili, mantenendo la possibilità di pioggia leggera fino a metà mattina.

Proseguendo nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un lieve miglioramento, con un passaggio a cielo coperto e sporadiche schiarite. Tuttavia, le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 22°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 9 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 75%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. I venti si faranno più leggeri, con una velocità di circa 5 km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà, rendendo la serata più tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì e giovedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, portando a giornate più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere imprevedibile.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.6° perc. +21° prob. 25 % 8.9 SSE max 14.2 Scirocco 85 % 1026 hPa 5 cielo coperto +20.4° perc. +20.6° prob. 21 % 5.6 ESE max 7.9 Scirocco 82 % 1026 hPa 8 cielo coperto +21.8° perc. +22° Assenti 10.7 SSE max 16.3 Scirocco 79 % 1026 hPa 11 pioggia leggera +22.9° perc. +23.2° 0.14 mm 15.9 S max 19.1 Ostro 73 % 1027 hPa 14 cielo coperto +22.7° perc. +23° prob. 14 % 12.2 S max 13.7 Ostro 75 % 1026 hPa 17 cielo coperto +20.7° perc. +21° prob. 24 % 7.1 SSO max 9.5 Libeccio 84 % 1027 hPa 20 nubi sparse +20.5° perc. +20.7° Assenti 1.9 E max 4.5 Levante 82 % 1027 hPa 23 nubi sparse +20.1° perc. +20.3° Assenti 5.5 SE max 6.4 Scirocco 80 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.