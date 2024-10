Meteo Ragusa, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Ragusa di Sabato 26 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo costantemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14°C e i 19°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’81%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 14°C. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà la notte, mantenendo l’atmosfera piuttosto stabile. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno variazioni significative. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La brezza si intensificherà leggermente, con velocità del vento che toccherà i 14 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. La brezza si farà più vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi attorno al 56%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e la brezza leggera persisterà, rendendo l’atmosfera fresca. L’umidità si attesterà attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 19°C. L’umidità alta e la brezza leggera caratterizzeranno le giornate, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 5.1 E max 6.1 Levante 79 % 1023 hPa 5 cielo coperto +14° perc. +13.5° Assenti 5.6 E max 6.7 Levante 78 % 1023 hPa 8 cielo coperto +17° perc. +16.4° Assenti 9.5 ESE max 14.2 Scirocco 63 % 1024 hPa 11 cielo coperto +19° perc. +18.3° Assenti 14.4 SE max 14.7 Scirocco 51 % 1023 hPa 14 cielo coperto +18.6° perc. +17.9° Assenti 15.7 SE max 15.2 Scirocco 52 % 1022 hPa 17 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° Assenti 10.9 ESE max 16.4 Scirocco 70 % 1022 hPa 20 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° Assenti 9.7 E max 11.8 Levante 76 % 1023 hPa 23 cielo coperto +14° perc. +13.6° Assenti 9.5 E max 11.6 Levante 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:07

