Meteo Palermo, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

Le condizioni meteo a Palermo per Mercoledì 9 Ottobre si presenteranno con un inizio caratterizzato da piogge e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 25°C durante le ore centrali, mentre la copertura nuvolosa sarà predominante, con cieli prevalentemente coperti e qualche schiarita nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno instabili, con pioggia moderata che si registrerà fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 21°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 88%. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 1.86 mm, mentre la copertura nuvolosa sarà quasi totale, al 99%.

Durante la mattina, si assisterà a un graduale miglioramento, con il passaggio da pioggia leggera a cieli coperti. La temperatura salirà fino a 24°C intorno alle 09:00, con una leggera diminuzione dell’umidità. Le nuvole sparse inizieranno a farsi vedere, ma la copertura nuvolosa rimarrà comunque significativa, attorno al 65%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano cieli coperti, ma con una temperatura che raggiungerà il picco di 25.7°C alle 12:00. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 50%, e il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 10 km/h. Le precipitazioni non saranno previste, e la situazione climatica si presenterà più favorevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 72%. Non si prevedono piogge, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno stabili e una diminuzione delle precipitazioni. Giovedì e venerdì si prevede un cielo più sereno, con temperature che potrebbero superare i 26°C. Pertanto, si consiglia di approfittare delle schiarite per attività all’aperto, mentre si rimane vigili per eventuali cambiamenti nel meteo locale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +22.1° perc. +22.6° prob. 62 % 9.9 SSO max 13.8 Libeccio 83 % 1013 hPa 5 cielo coperto +21.6° perc. +22° prob. 55 % 9.9 OSO max 14.9 Libeccio 86 % 1013 hPa 8 nubi sparse +23.5° perc. +23.8° Assenti 10.3 OSO max 12.6 Libeccio 73 % 1014 hPa 11 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° Assenti 9.6 ONO max 12.5 Maestrale 53 % 1013 hPa 14 cielo coperto +24.8° perc. +24.8° Assenti 9 ONO max 11.2 Maestrale 55 % 1012 hPa 17 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° Assenti 1.3 SSO max 3.9 Libeccio 69 % 1013 hPa 20 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° Assenti 7.1 SE max 8.4 Scirocco 69 % 1012 hPa 23 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° Assenti 7.3 SSE max 8.2 Scirocco 52 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:33

