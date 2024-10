Meteo Messina, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Messina per il Mercoledì 9 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della mattinata. Le previsioni del tempo indicano un progressivo diradamento delle nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, Messina sarà interessata da pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,8°C, con una temperatura percepita leggermente superiore a 21,3°C. La velocità del vento sarà di 23,3 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 32,1 km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno a 1,66 mm, con un’umidità dell’91%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno. Si prevede un cielo coperto fino alle ore 09:00, quando la temperatura salirà a 24,1°C. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 0,7 km/h. A partire dalle 10:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 24°C. L’umidità scenderà al 69%, favorendo una sensazione di maggiore benessere.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e temperature che varieranno tra 22°C e 23,8°C. La velocità del vento si manterrà tra i 9,5 km/h e i 12,4 km/h, con una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo valori attorno all’80%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,7°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’85%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento temporaneo, con un Giovedì che si prevede prevalentemente soleggiato e temperature in lieve aumento. Tuttavia, un nuovo fronte perturbato potrebbe interessare la città nel fine settimana, portando a un ritorno di condizioni di instabilità. Pertanto, sarà opportuno seguire attentamente gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +19.8° perc. +20.2° 0.11 mm 9.4 NE max 18.3 Grecale 93 % 1014 hPa 5 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° prob. 66 % 5 SSE max 7.2 Scirocco 86 % 1013 hPa 8 cielo coperto +23.2° perc. +23.5° Assenti 4.9 S max 8.8 Ostro 73 % 1014 hPa 11 cielo coperto +23.9° perc. +24.1° Assenti 9.5 N max 9.9 Tramontana 70 % 1014 hPa 14 nubi sparse +23.7° perc. +24° Assenti 11.7 N max 11.8 Tramontana 71 % 1013 hPa 17 nubi sparse +21.1° perc. +21.4° Assenti 8.4 N max 11.1 Tramontana 84 % 1013 hPa 20 cielo coperto +20.7° perc. +21° Assenti 6.2 NNE max 8.1 Grecale 84 % 1013 hPa 23 cielo coperto +20.5° perc. +20.8° Assenti 6.8 NNE max 10 Grecale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:24

