Meteo Messina, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

StrettoWeb

Nella giornata di Lunedì 7 Ottobre, Messina si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,4°C e i 23,1°C, mentre i venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 12 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si aggireranno attorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 7%. I venti soffieranno da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 6 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità sarà intorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,4°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, garantendo un’ottima visibilità. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord, con velocità che varieranno tra i 4,5 km/h e i 6,9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, attestandosi attorno al 49%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 23,1°C alle 12:00, mantenendosi sopra i 22°C fino alle 15:00. Anche in questa fascia oraria, il meteo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 3%, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 51%.

Con l’arrivo della sera, il meteo subirà un cambiamento significativo. A partire dalle 18:00, si osserverà un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% entro le 19:00. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione rispetto al pomeriggio. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 14 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi intorno al 66%.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina indicano una giornata di Lunedì 7 Ottobre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Pertanto, gli abitanti di Messina potranno godere di un clima mite e piacevole, ideale per attività all’aperto fino a quando le nuvole non prenderanno il sopravvento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.5° perc. +18.1° Assenti 6.7 NNO max 11 Maestrale 65 % 1016 hPa 5 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 4.2 NNO max 7.4 Maestrale 68 % 1016 hPa 8 cielo sereno +21.8° perc. +21.5° Assenti 5.2 N max 5 Tramontana 54 % 1018 hPa 11 cielo sereno +22.9° perc. +22.5° Assenti 5.9 NNE max 6 Grecale 51 % 1018 hPa 14 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° Assenti 6 NE max 7.2 Grecale 51 % 1017 hPa 17 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 8.9 SSE max 12 Scirocco 62 % 1018 hPa 20 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 10.6 SSE max 15.2 Scirocco 66 % 1018 hPa 23 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 12.6 SSE max 18.9 Scirocco 68 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.