Meteo Enna, le previsioni per domani venerdì 25 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con una percentuale che si avvicinerà al 100% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 1,2 km/h e 6,9 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-est.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature stabili attorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100% nelle ore successive. Con l’arrivo della mattina, le nubi sparse lasceranno spazio a una leggera schiarita, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso. Le temperature saliranno progressivamente, con valori che toccheranno i 19°C entro le 10:00. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 64% e il 93% durante la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,1°C alle 17:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 33%. I venti, sebbene leggeri, potrebbero risultare più intensi nel tardo pomeriggio, con raffiche che raggiungeranno i 7,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con un’umidità che si avvicinerà all’89%. Le condizioni di bava di vento continueranno a caratterizzare la serata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno simili anche nei giorni successivi, con una leggera possibilità di schiarite. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi un’ottima occasione per godere di una passeggiata all’aria aperta, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° Assenti 2.4 ESE max 2.8 Scirocco 91 % 1024 hPa 5 nubi sparse +14.4° perc. +14.4° Assenti 1.9 ESE max 2.5 Scirocco 93 % 1024 hPa 8 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 4.2 S max 4.2 Ostro 81 % 1025 hPa 11 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 6 S max 4.8 Ostro 65 % 1023 hPa 14 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° prob. 33 % 5.7 SSO max 6 Libeccio 66 % 1022 hPa 17 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° prob. 21 % 5.5 S max 7.3 Ostro 76 % 1023 hPa 20 cielo coperto +15° perc. +14.9° Assenti 4 SE max 4.4 Scirocco 87 % 1023 hPa 23 cielo coperto +14.2° perc. +14° Assenti 2.8 ESE max 3.5 Scirocco 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 17:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.