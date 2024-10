Meteo Enna, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

StrettoWeb

Mercoledì 16 Ottobre a Enna si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di circa 16,1°C durante la notte a un massimo di 26,5°C nel pomeriggio. La presenza di nubi sparse e cielo coperto sarà un elemento costante, mentre le precipitazioni rimarranno assenti.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 74%, e il vento si presenterà debole, proveniente da Sud, con una velocità di circa 1,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto e la temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 19,4°C alle 07:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, mentre il vento si intensificherà leggermente, con velocità che raggiungeranno i 3,8 km/h. L’umidità scenderà al 56%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una lieve diminuzione della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 26,5°C alle 12:00, mantenendosi su valori simili fino alle 14:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,5 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 32%. Questo permetterà di godere di un pomeriggio relativamente mite, nonostante la presenza di nuvole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,6°C alle 22:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 96%, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 4,5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 69%, contribuendo a un’atmosfera più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e Venerdì si prevede una situazione simile, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e temperature che non dovrebbero discostarsi significativamente da quelle di Mercoledì. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° Assenti 3.2 O max 3.7 Ponente 75 % 1020 hPa 5 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° Assenti 3.7 O max 3.9 Ponente 74 % 1020 hPa 8 cielo coperto +21.5° perc. +21° Assenti 6.2 OSO max 6.2 Libeccio 47 % 1021 hPa 11 cielo coperto +25.8° perc. +25.2° Assenti 11.1 SO max 10.3 Libeccio 33 % 1020 hPa 14 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 13.3 SSO max 10.6 Libeccio 34 % 1019 hPa 17 nubi sparse +20.4° perc. +19.8° Assenti 7.1 SSO max 7.7 Libeccio 53 % 1020 hPa 20 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 4.3 SSO max 4.6 Libeccio 65 % 1021 hPa 23 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° Assenti 3.9 OSO max 4.5 Libeccio 69 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:20

