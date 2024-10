Meteo Enna, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Enna per Lunedì 28 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la notte, con una graduale transizione verso nubi sparse nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra +12,5°C e +20°C, con una leggera diminuzione prevista nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 9,9 km/h. L’umidità, invece, si attesterà attorno al 40-91%, influenzando la percezione del freddo.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est-nord est, con valori intorno ai 5,4 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 91%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che toccheranno i 15,4°C entro le 08:00. Il cielo continuerà a essere coperto fino alle 09:00, per poi passare a nubi sparse. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra 4,2 km/h e 6,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 59% entro le 09:00.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 20°C intorno alle 12:00 e 13:00, mantenendosi stabili fino alle 14:00. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 30%. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori che toccheranno i 8,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 40%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura che varierà tra il 26% e il 35%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori che scenderanno fino a 1 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 83%.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna indicano una giornata variabile, con temperature miti durante il giorno e fresche nella notte. Nei prossimi giorni, si prevede un trend simile, con temperature che rimarranno stabili e una copertura nuvolosa che continuerà a influenzare le condizioni meteo. Gli amanti del clima fresco e delle giornate nuvolose troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere un miglioramento nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.5° perc. +12.2° Assenti 5.4 ENE max 5.9 Grecale 91 % 1025 hPa 3 cielo coperto +12.2° perc. +11.9° Assenti 5.2 ENE max 5.8 Grecale 92 % 1024 hPa 6 cielo coperto +12.3° perc. +11.8° Assenti 4.6 ENE max 5 Grecale 87 % 1025 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +16.4° Assenti 5.7 E max 6.4 Levante 59 % 1025 hPa 12 nubi sparse +20° perc. +19.2° Assenti 7.7 ESE max 5.9 Scirocco 42 % 1023 hPa 15 nubi sparse +19.5° perc. +18.7° Assenti 8.7 E max 7 Levante 43 % 1022 hPa 18 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 3.4 ESE max 4.1 Scirocco 71 % 1023 hPa 21 nubi sparse +13.5° perc. +13.1° Assenti 0.5 NO max 2.3 Maestrale 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:05

