Meteo Crotone, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

StrettoWeb

Mercoledì 23 Ottobre a Crotone si preannuncia una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. La copertura nuvolosa sarà moderata, con un’umidità che si manterrà attorno all’87%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, portando a cieli prevalentemente sereni e temperature che saliranno fino a 22°C. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 17 km/h, ma senza particolari raffiche. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 34%. La sera, le temperature scenderanno lentamente, mantenendosi sui 20°C, mentre la copertura nuvolosa si manterrà costante.

In sintesi, le previsioni meteo per Crotone indicano una giornata di Mercoledì 23 Ottobre all’insegna della stabilità atmosferica e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19.9° perc. +20.2° Assenti 9.4 N max 10.1 Tramontana 87 % 1026 hPa 5 nubi sparse +19.5° perc. +19.8° Assenti 11.6 N max 12.6 Tramontana 86 % 1027 hPa 8 poche nuvole +21.2° perc. +21.4° prob. 7 % 12 N max 13.6 Tramontana 79 % 1028 hPa 11 poche nuvole +22.4° perc. +22.6° prob. 8 % 17.1 NE max 17.6 Grecale 75 % 1027 hPa 14 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° prob. 34 % 15.2 NNE max 17.7 Grecale 74 % 1026 hPa 17 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° prob. 32 % 9.6 N max 12 Tramontana 72 % 1027 hPa 20 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 9.8 N max 11.7 Tramontana 70 % 1027 hPa 23 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° Assenti 10.6 N max 12.2 Tramontana 72 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.