Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole. Con l’assenza di precipitazioni e una bassa umidità, la notte si preannuncia tranquilla.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire rapidamente fino a raggiungere i 27°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà minima, con un massimo del 7%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord. L’umidità si manterrà bassa, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della nuvolosità, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 28°C, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 11,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà contenuta attorno al 24%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Il cielo si manterrà sereno, con una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si registreranno fenomeni di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni mostrano una stabilità meteorologica con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Martedì e Mercoledì si preannunciano simili, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 28°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.1° perc. +15° Assenti 6.5 NNO max 6.2 Maestrale 46 % 1019 hPa 5 cielo sereno +15.6° perc. +14.3° Assenti 7.2 N max 6.9 Tramontana 44 % 1019 hPa 8 cielo sereno +22° perc. +21° Assenti 5.6 N max 6.8 Tramontana 31 % 1019 hPa 11 cielo sereno +27° perc. +26.2° Assenti 3.4 ONO max 8.2 Maestrale 23 % 1018 hPa 14 nubi sparse +28° perc. +26.8° Assenti 11.7 ONO max 19 Maestrale 24 % 1017 hPa 17 nubi sparse +21° perc. +20.3° Assenti 3.9 S max 5 Ostro 45 % 1018 hPa 20 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 2.5 E max 2.5 Levante 55 % 1019 hPa 23 cielo sereno +17.7° perc. +16.9° Assenti 3.4 NNE max 3.4 Grecale 53 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:23

