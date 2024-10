Meteo Agrigento, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

StrettoWeb

Martedì 15 Ottobre, Agrigento si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno al mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve calo termico, con valori che scenderanno fino a 20°C. La serata porterà nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 19°C. L’umidità sarà moderata, intorno al 63%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa. La mattina si aprirà con poche nuvole e temperature in aumento, che raggiungeranno i 22°C entro le 8:00. La ventilazione sarà debole, proveniente principalmente da sud.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 24°C intorno alle 12:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segni di pioggia. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno fino a sera, quando le temperature scenderanno gradualmente, portandosi intorno ai 19°C alle 20:00. Le nubi sparse inizieranno a comparire, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Agrigento mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Mercoledì e giovedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e condizioni ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 2.6 ENE max 3.5 Grecale 63 % 1018 hPa 5 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 4.4 ENE max 4.7 Grecale 60 % 1018 hPa 8 poche nuvole +22.2° perc. +21.7° Assenti 5.3 SSE max 4.7 Scirocco 49 % 1020 hPa 11 cielo sereno +24.3° perc. +24.1° Assenti 10.7 SSO max 7.6 Libeccio 50 % 1019 hPa 14 cielo sereno +23.7° perc. +23.6° Assenti 11 SSO max 8.9 Libeccio 56 % 1018 hPa 17 cielo sereno +20.5° perc. +20.5° Assenti 3.8 SSE max 4.9 Scirocco 71 % 1019 hPa 20 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 8 ESE max 8.2 Scirocco 72 % 1020 hPa 23 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 5.1 ESE max 5.8 Scirocco 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:24

