Messina, al Tribunale la prima udienza del processo per la morte di Giovanni Lucchese: verifiche sui ritardi nei soccorsi dopo il grave incidente stradale

In data 25.10.2024 si è tenuta la prima udienza presso il Tribunale di Messina, dinnanzi al GIP Dott. Salvatore Pugliese, in merito al decesso del Sig. Giovanni Lucchese – persona offesa il coniuge Sig.ra Franca Scappin difesa di fiducia dagli Avv.ti Francesco Rizzo e Annarita Gugliotta. A seguito dell’udienza, il GIP ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica – PM Dott. Roberto Conte – ai fini dello svolgimento di indagini suppletive sui temi richiesti dalla difesa nell’atto di opposizione e, segnatamente:

Il fatto

In merito al decesso del Sig. Giovanni Lucchese, avvenuto in Palermo il 30.08.2021, a seguito di un soccorso che si è protratto per più di sette ore, la Procura della Repubblica di Palermo – Sostituto Procuratore Dott. Salvatore Leopardi, in data 14.12.2023, ha rilevato che all’esito degli accertamenti, previamente disposti dal GIP del Tribunale di Palermo, Dott. Lirio G. F. Conti, sembrano da escludersi profili di responsabilità penale riconducibili a condotte del personale sanitario della struttura sita in Palermo, seppur viene precisato, come da atti, che residuano profili di responsabilità meritevoli di ulteriori approfondimenti che però spetterebbero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, per le potenziali condotte lesive perpetrate nella Provincia con conseguente trasferimento del fascicolo presso il Tribunale di Messina.

Difatti, il Sig. Lucchese Giovanni, giunto al Pronto Soccorso dell’Ospedale civile di Lipari alle ore 20.40 circa, in codice rosso al triage, con diagnosi “emorragia , veniva trasferito in elicottero verso un nosocomio attrezzato per fronteggiare l’emergenza quasi sei ore dopo l’avvenuto ricovero e a seguito di inspiegabili ore di attese del sig. Lucchese presso il Pronto Soccorso di Lipari, scandite da un rimpallo di competenze, non rispetto delle Linee Guida, confusione sui protocolli da attuare ed approssimazione , che hanno comportato un palese ritardo nel prestare al predetto le cure necessarie alla sua sopravvivenza

A seguito del trasferimento del fascicolo presso il Tribunale di Messina, in data 18.04.2024, il Sostituto Procuratore della Repubblica formulava richiesta di archiviazione della notizia di reato ex art. 408 c.p.p., in quanto gli elementi in atti non consentono di ricondurre le condotte denunciate alla fattispecie oggetto di iscrizione della quale difetta a monte l’elemento materiale del reato, non ravvisando, dunque, alcuna responsabilità nelle condotte tenute dal personale dei nosocomi di Messina (Policlinico e Papardo). Difatti, secondo la Procura di Messina, il trasferimento del Sig. Lucchese presso il P.O. Villa Sofia di Palermo è stato determinato dalla mancanza di disponibilità di posti letto e di uno specialista neurochirurgo.

Avverso la suddetta richiesta di archiviazione è stato presentato dagli Avv.ti Francesco Rizzo e Annarita Gugliotta, n.q. di legali di fiducia della p.o. Sig.ra Franca Scappin, atto di Opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p. ed è stata fissata udienza, in data 25.10.2024, dinnanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. Salvatore Pugliese. A seguito dell’udienza, il GIP ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica – PM Dott. Roberto Conte -, ai fini dello svolgimento di indagini suppletive sui temi richiesti dalla difesa nell’atto di opposizione e, segnatamente:

1) verifica in merito ai tempi di trasporto del Lucchese dal Nosocomio di Lipari;

2) applicazione delle linee guida in materia.

L’attività di indagine dovrà essere espletata in mesi 6.

