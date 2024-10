A Messina il Sud Innovation Summit, vincono due startup siciliane

StrettoWeb

La prima giornata del Sud Innovation Summit 2024 si è conclusa con la premiazione delle startup che hanno partecipato alla “Sud Innovation Champions”. Due le startup siciliane Space2eEarth e Bandit, tra le finaliste che hanno vinto quattro premi speciali durante il più grande evento sull’innovazione e la digitalizzazione del Meridione, in corso al Palacultura di Messina.

Bandit è una startup che automatizza il processo di richiesta di fondi pubblici per PMI e startup, utilizzando una piattaforma SaaS basata su intelligenza artificiale per ridurre costi e tempi burocratici. Ha vinto il premio Le Village by Credit Agricole, il premio Rodl&Partner.

Space2Earth è una startup che integra dati satellitari con sensori IoT per supportare la transizione digitale e la gestione di terreni agricoli, monitorando fattori di rischio come variazioni climatiche e dissesti. Ha vinto il premio Zest e il premio Elis.

Il premio Zest consiste in particolare in incontri di mentorship e di approfondimento del progetto, con lo scopo di definire una possibile partecipazione ai programmi di accelerazione di Zest e un conseguente investimento. Il premio Le Village prevede l ’opportunità di accedere gratuitamente al programma di accelerazione di Le Village by CA Sicilia per sei mesi. Il premio Rodl&Partner è di 1 ora di formazione dedicata / workshop in materia di cybersecurity (argomenti da preventivamente concordare con il vincitore); 1 light assesment compliance GDPR; 1 light assesment compliance A.I. Act. Il premio Elis dà accesso a 2 workshop dedicati alla mappatura degli impatti economici, ambientali e sociali generati e/o generabili dalla startup; alla partecipazione esclusiva al CEO meeting di ELIS; accesso a sessioni di mentorship e accesso alla Community di Talents (per Startups B2C).

Spazio oggi alla seconda giornata con tavole rotonde e incontri per discutere e confrontarsi sui temi dell’innovazione al Sud. Tra gli interventi in programma quelli dei rappresentati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del presidente di RfI Dario Lo Bosco.

La Champions

Ad aver partecipato alla Champions, aperta a metà agosto e chiusa il 22 settembre scorso, sono state circa 200 startup: tra queste, 8 sono arrivate in finale ottenendo la possibilità di esibirsi con un proprio pitch il Sud Innovation Champion, davanti a big tech e big company del calibro di Airbnb, Spotify, Microsoft, Oracle, Google Cloud, solo per citarne alcune. Le finaliste saranno giudicate da un team di esperti sul palco sono stati annunciati i premi in servizi per lo sviluppo di impresa per un controvalore complessivo di oltre 100mila euro.

I premi

I premi assegnati durante il Sud Innovation Summit di oggi sono stati in totale 8:

Il premio Sud Innovation Champions è andato alla startup calabrese Sly, piattaforma di rilevamento che digitalizza le molecole dell’aria per il monitoraggio di incendi boschivi e fughe di gas inquinanti, offrendo soluzioni a infrastrutture critiche.

Unicredit Start Lab e Plug&Play hanno premiato la calabrese Sly.

Elis e Zest hanno premiato la sicilia Space2Earth.

Rodl&Partner e Le Village by Credit Agricole hanno premiato la siciliana Bandit.

Bugnion ha premiato Vanto, Collaborative Robotic Systems: una startup agricola che sviluppa robot autonomi per la gestione di vigneti, con un servizio di noleggio per rendere la viticoltura più sostenibile ed efficiente.

