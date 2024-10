Messina, al via la Stagione di musica e danza 2024/2025. Con un ospite speciale…

StrettoWeb

Prende il via la Stagione di musica e danza 2024/2025: un’ampia varietà di proposte, fra autori classici e contemporanei, attraversando con leggerezza i diversi generi. Martedì 8 ottobre, alle ore 21, quale evento inaugurale della Stagione di musica e danza, il Teatro Vittorio Emanuele ospiterà un concerto particolarmente atteso, Diego Basso Plays Queen. Un ambizioso progetto, ideato dal direttore d’orchestra Diego Basso (figura di riferimento del panorama non solo italiano), che attraversa, grazie alle straordinarie sfumature della musica pop sinfonica, i brani immortali della band britannica, fondata nel 1970 da Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor, e divenuta una delle più popolari rock band al mondo.

Non un semplice tributo, dunque, ma un riarrangiamento completo in versione sinfonica, da parte del Maestro Basso (la cui collaborazione con Brian May è ultraventennale, ormai), dei brani più noti dei Queen, che ha ottenuto grandissimo successo sui palcoscenici dei maggiori Teatri del panorama nazionale. Special guest star il celebre chitarrista Stef Burns (partner di Vasco Rossi, Alice Cooper e di tante altre straordinarie rockstar internazionali), virtuoso inarrivabile e dallo stile unico. Da rimarcare, ancora, la presenza dell’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, delle voci di Art Voice Academy – Barbara Lorenzato, Sonia Fontana, Claudia Ferronato, Lorenzo Menegazzo, Matteo Simioni e Manolo Soldera – e il prezioso contributo del soprano Claudia Sasso.

