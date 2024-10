Messina, Siracusano e Gervasi: “prioritario il decentramento amministrativo”

StrettoWeb

“Prima il decentramento amministrativo, poi valutare la possibilità di costituire una nuova circoscrizione sul territorio del comune di Messina”. Lo dichiarano la sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano e la responsabile dei Giovani di Forza Italia nella città dello Stretto, Maria Fernanda Gervasi. “È praticamente inutile – sostengono le due esponenti politiche – dare vita a una nuova circoscrizione se deve rimanere vuota, senza poteri e risorse per incidere sul piano amministrativo nella sua area di competenza”.

Siracusano e Gervasi ricordano come “il decentramento amministrativo sia una legge del 2015, mai applicata a Messina. Bisognerebbe, infatti, attingere alle risorse del bilancio comunale per ripartire le giuste quote ai quartieri, proprio come prevede la norma. Non dimentichiamo che già nel 2019 il Comune di Messina ha approvato il regolamento per il decentramento e gli articoli 14 e 19 prevedono la ripartizione delle competenze”.

“Così tutto è rimasto fermo – osservano Siracusano e Gervasi – e ad oggi, difatti, assistiamo ad un isolamento del decentramento politico, rispetto ad un fantomatico e acclamato decentramento amministrativo-fiscale. Consigli circoscrizionali politicamente esistenti, ma amministrativamente relegati a funzioni consultive e propositive, in assenza di deleghe di funzioni effettive”.

