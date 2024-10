Messina, riqualificazione della linea tranviaria: niente tram nel 2025

StrettoWeb

A Messina l’iter di riqualificazione della tranvia si è messo in moto. Tra circa un mese inizieranno i lavori alla linea e la città sarà senza tram per tutto il 2025. E’ probabile ci siano alcuni disagi per gli utenti ma saranno sicuramente rafforzati i servizi dei Bus Atm. I lavori interesseranno il viale San Martino, dove è prevista la sostituzione della pavimentazione stradale e la riqualificazione architettonica, al fine di creare un unico livello pedonale; il viale della Libertà, dove verranno eseguiti lavori di riqualificazione dei binari e di risagomatura stradale; via Vittorio Emanuele II, con l’eliminazione delle attuali variazioni altimetriche; via I Settembre, dove si procederà con la sostituzione della pavimentazione stradale e tranviaria. Gli interventi proseguiranno con la riqualificazione di piazza della Repubblica. Nello specifico, sono previsti lavori di ripavimentazione, la realizzazione di nuovo binario, con conseguente spostamento della fermata, e l’installazione di nuove pensiline.

Interventi di riqualificazione

Gli interventi di riqualificazione architettonico-urbanistica della tranvia prevedono nel complesso: la riqualificazione del Capolinea Nord Annunziata; la riqualificazione di tutte le fermate; la riqualificazione dell’area adiacente alla fermata “Boccetta” (Largo Marinai Russi); la ripavimentazione della via I Settembre; la riqualificazione di piazza della Repubblica e del tratto del viale San Martino compreso da piazza Cairoli a viale Europa e dell’area adiacente alla fermata di villa Dante. Saranno inoltre eseguiti interventi di riqualificazione idraulica e smaltimento acque e di riqualificazione impiantistica.

