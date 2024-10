Messina Retrocomputing al Matricola Day 2024

StrettoWeb

Messina Retrocomputing, associazione senza scopo di lucro, parteciperà al Matricola Day che si terrà il 15 ottobre 2024 presso il Rettorato dell’Università di Messina, alle 17:30. Fondata da Biagio Natoli Orioles, Alessandro Coletta e Tonino Bisazza, l’associazione si occupa della conservazione, restauro e divulgazione della storia dei computer. Per l’occasione, verrà esposta una selezione esclusiva della collezione di Messina Retrocomputing, con macchine che coprono il periodo dal 1977 al 1990, con particolare attenzione ai modelli che hanno segnato la storia dell’informatica.

L’evento offrirà un’esperienza unica: i visitatori potranno osservare da vicino macchine restaurate e perfettamente funzionanti, simboli delle tappe fondamentali dell’evoluzione tecnologica. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Istituto Tecnico Verona Trento di Messina nell’ambito del PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), gli studenti dell’indirizzo informatica saranno presenti all’evento per illustrare il funzionamento delle macchine insieme ai fondatori dell’associazione.

Il Matricola Day sarà un’occasione importante per mettere in luce la storia dell’informatica e per mostrare come le innovazioni tecnologiche del passato abbiano gettato le basi per il presente. Messina Retrocomputing vi aspetta il 15 ottobre alle 17:30 per un affascinante viaggio attraverso i computer che hanno fatto la storia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.